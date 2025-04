Il roster del Team Envy, ispiratoMarvel Rivals all'Overwatch League, continua a spaccarsi

HQ

Quando Team Envy annunciò la sua intenzione di competere in Marvel Rivals competitivo, l'organizzazione lo fece firmando un roster che comprendeva diversi Overwatch League veterani. Tuttavia, questo non è stato chiaramente molto fruttuoso per entrambe le parti, poiché ora altre due di queste persone stanno lasciando l'organizzazione.

Dopo che Indy "Space" Halpern ha lasciato il team la scorsa settimana, ora sia Nikola "Sleepy" Andrews che Nolan "Paintbrush" Edwards sono usciti dal team.

Parlando dell'abbandono di entrambi i giocatori, Envy li ha semplicemente ringraziati per i loro servizi e ha augurato loro il meglio.

Ciò significa che attualmente solo Matteo "cal" Mazzucco e Luis "iRemiix" Galarza Figueroa costituiscono le stelle ex-OWL della squadra diMarvel Rivals Envy, dove attualmente costituiscono i due terzi del roster incompleto insieme a Brandon "nkae" Pescador.