Il silenzio che circonda i giochi tradizionali di Sonic potrebbe presto finire

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È passato molto tempo dall'ultima volta che Sonic Team ha fatto annunci riguardo ai nuovi titoli tradizionali di Sonic, e l'avventura più recente di Sonic uscita è Sonic Frontiers del 2022. A parte remaster come Sonic x Shadow Generations, Sonic Frontiers - Definitive Edition e il kart racer dello scorso anno Sonic Racing: Crossworlds, è stato un periodo difficile per gli appassionati di platform.

Ma c'è ancora altro in arrivo. Questo secondo il capo del Sonic Team Takashi Iizuka in un'intervista con 80LV (grazie, My Nintendo News), dove sottolinea che Sonic ha bisogno di un portfolio diversificato, ma afferma che lo studio vuole continuare a offrire intrattenimento che rimanga fedele all'universo di Sonic:

"Ognuno dei diversi pilastri contribuisce in modo significativo al franchise di Sonic, e non vediamo l'ora di vedere ciò che ci aspetta. Come avete visto al Summer Game Fest, abbiamo un programma costante di contenuti post-rilascio per Sonic Racing: CrossWorlds... L'introduzione di una seconda stagione segna il nostro investimento a lungo termine nel gioco. Pur mantenendo lo slancio in un mercato così competitivo, il nostro team rimane dedicato a offrire contenuti fedeli all'universo di Sonic."

Sonic the Hedgehog ha compiuto 35 anni quest'estate, e ci sono state frequenti voci su un sequel di Sonic Frontier, ma finora non è successo nulla. Incrociamo le dita che questo cambi al Gamescom di agosto o al Tokyo Game Show di settembre.