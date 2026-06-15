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Il Sudafrica ha deportato 2.745 stranieri nell'ultima settimana, come riportato da France 24 e YLE. Le deportazioni fanno parte degli sforzi del presidente Cyril Ramaphosa per combattere l'immigrazione illegale.

Il Sudafrica è una delle più grandi economie del continente ed è la patria di un gran numero di immigrati provenienti da tutta l'Africa, sia legalmente che illegalmente. Purtroppo, la disoccupazione in Sudafrica è in aumento (oltre il 30%) e l'atmosfera è diventata più anti-straniera rispetto a prima.

Case e attività commerciali di immigrati sono state saccheggiate e persone picchiate. Armati di bastoni, frustate e scudi, le folle hanno marciato in tutto il paese, ordinando a chi non ha permesso di soggiorno di lasciare il Sudafrica entro la fine di giugno.

Ad esempio, cittadini di Malawi, Nigeria, Ghana, Zimbabwe e Mozambico hanno lasciato volontariamente il Sudafrica, e i governi hanno organizzato trasporti per tornare a casa. Circa 7.000 malawiani vivono in un campo temporaneo di tende nella città portuale di Durban. Gli autobus hanno iniziato a trasportarli di nuovo in Malawi.

Secondo un'agenzia statistica, ci sono circa 3 milioni di stranieri in Sudafrica, che rappresentano circa il 5,1% della popolazione.