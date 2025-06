Il tabellone dei playoff BLAST Austin Major è fissato

HQ

Siamo quasi alla fine dell'ennesimo Counter-Strike 2 Evento Major. Dopo un paio di settimane impegnative, il Austin Major volge al termine alla fine di questa settimana, e stando così le cose, delle 32 squadre che si sono qualificate per il torneo ora ne rimangono solo otto, ognuna delle quali vuole alzare il trofeo e anche rivendicare la fetta principale del montepremi di $ 1,25 milioni.

Con solo otto squadre rimaste in azione, ora conosciamo il tabellone Playoffs confermato per l'evento. Ci sono ancora sette partite da giocare e, per quanto riguarda il modo in cui saranno strutturate, possiamo aspettarci quanto segue.

Quarti di finale:



Spirito di squadra contro Mouz



Natus Vincere contro il Team Vitality



Furia contro PaiN Gaming



FaZe Clan contro i MongolZ



Seguiranno poi le semifinali e metteranno l'una contro l'altra le vincitrici dei primi due quarti di finale, e lo stesso per le ultime due, con le vincitrici delle due semifinali che accederanno alla finalissima conclusiva, che si terrà il 22 giugno alle 20:30 BST / 21:30 CEST.

Per quanto riguarda chi è il favorito da qui, stando ai risultati recenti sarebbe difficile andare contro Team Vitality, anche se Team Spirit e Furia sono rimasti imbattuti nell'ultimo turno di gioco a tappe.