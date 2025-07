Il tabellone dei playoff è fissato per il torneo Esports World Cup Valorant

HQ

È il momento cruciale per il torneo Esports World Cup Valorant. Dopo una settimana intensa, solo otto squadre rimangono in lizza, il che significa che il tabellone dei playoff a eliminazione diretta è fissato. A partire da oggi, le squadre di cambio nome lotteranno per la loro vita, con i vincitori che avanzano e i perdenti che prendono un taxi per l'aeroporto. Con questo in mente, ecco il tabellone e gli incontri dei quarti di finale.



Sentinelle contro Paper Rex



Fnatic contro Karmine Corp



BBL Esports contro Team Heretics



NRG contro Gen.G Esports



Con queste otto squadre bloccate, le altre quattro squadre eliminate di ieri includevano Bilibili Gaming, DRX, Rex Regum Qeon e EDward Gaming. Per quanto riguarda la decisione del vincitore, il gran finale è fissato per domenica 13 luglio.