Il tabellone dei playoff sta prendendo forma nell'MLBB Women's Invitational 2025 della Coppa del Mondo di Esports

Ci sono solo una manciata di eventi femminili al Esports World Cup quest'anno, ma uno di questi esempi è il Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025. Questo evento ha riunito 16 delle migliori squadre di tutto il mondo per combattere per una fetta di un montepremi di $ 500.000, che sarà distribuito per intero già sabato 19 luglio. Con questo evento ben avviato, abbiamo già una buona idea di come si sta delineando il tabellone dei playoff a eliminazione diretta.

Al momento la fase a gironi è ben avviata e quasi al completo. Già, quattro squadre si sono assicurate un posto nei playoff, mentre quattro squadre sono state eliminate e le restanti otto squadre sono bloccate in un'aspra lotta per gli altri quattro posti nei playoff.

I team qualificati includono Team Vitality, Team Liquid, Natus Vincere PH e ONIC Pertiwi. Le quattro squadre eliminate sono Waow GG Esports, Tidal Legends Gaming, CFU Serendipity e Rising Rage. Per quanto riguarda le altre otto squadre, le partite finali di qualificazione sono teste di serie come segue:



Falcons Vega MENA contro Twisted Minds Orchid



Natus Vincere MY contro Gaimin Gladiators



Regine del Terrore contro Virtus.pro FE



Esports FUT contro ragazze DreamMax



Queste partite a eliminazione diretta si svolgeranno oggi, così come i quarti di finale per i playoff, con le semifinali e la finalissima riservate rispettivamente a venerdì e sabato.