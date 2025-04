Il tabellone è fissato per il terzo Major della Call of Duty League 2025

HQ

La penultima Major per la stagione 2025 Call of Duty League è alle porte. Dopo alcune settimane di competizione e azione, il tabellone è ora bloccato e impostato per il Miami Heretics -ospitato Major III, che si terrà il prossimo fine settimana tra il 24 e il 27 aprile.

Con un carico di CDL Points in offerta, il tabellone ha ora inserito le otto migliori squadre delle qualificazioni e le quattro peggiori in un girone Winners e un Elimination. Il primo turno del primo si svolgerà il 24 aprile e il primo turno del secondo seguirà il 25 aprile, il tutto prima che i prossimi due turni di entrambi si svolgano il 26 aprile e predispongano gli ultimi due turni di eliminazione e il gran finale il 27 aprile. Con molte cose in programma, puoi vedere il tabellone e le teste di serie qui sotto.

Vincitori Round 1:



Los Angeles Thieves contro Carolina Royal Ravens



Miami Heretics contro Toronto Ultra



Boston Breach contro OpTic Texas



Vancouver Surge contro Atlanta Faze



Turno eliminatorio 1:



TBC contro Minnesota Rokkr



TBC contro i guerriglieri di Los Angeles M8



TBC contro Vegas Falcons



TBC contro Cloud9 New York



Chi pensi che vincerà Major III ?