Il team di sviluppo di Star Wars: Battlefront II vuole riunirsi per un terzo gioco

Star Wars: Battlefront II è di nuovo incredibilmente popolare in questo momento. Nonostante EA abbia deciso di chiudere con il gioco nel 2020, mettendo fine a qualsiasi ulteriore supporto, il recente successo di Andor e la speranza che ha instillato ancora una volta nei fan di Star Wars ha portato il numero di giocatori alle stelle. Ma non è tutto, anche gli ex sviluppatori sembrano intenzionati a restituire una galassia lontana, lontana.

Come notato in un thread di Reddit di Battlefront II, l'ex sviluppatore Mats Helge Holm ha dichiarato che gli piacerebbe tornare alla serie ad un certo punto in futuro e che non è solo, poiché "molti" ex sviluppatori sarebbero interessati a farlo.

Per intero, quando gli è stato chiesto quali sviluppatori dicono di voler tornare a Battlefront, Holm ha risposto: "Io, e avendo sentito in giro il mio gruppo di ex colleghi, vogliamo rimettere insieme la banda".

Anche se EA non è sembrata troppo entusiasta di tornare nel mondo di Battlefront negli ultimi tempi, il grande editore non è estraneo a Star Wars, e questo non cambierà. Mentre ci aspettiamo che Respawn concluda presto la sua serie Star Wars Jedi con una terza e ultima parte, lo sviluppatore di Titanfall sta attualmente lavorando anche su un RTS ambientato nell'universo Star Wars insieme a Bit Reactor, noto come Star Wars Zero Company. Quindi, dato che EA e Disney sembrano ancora due piloti in un podracer, forse c'è un mondo in cui Battlefront III diventa una realtà.