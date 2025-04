Star Wars Zero Company è stato annunciato, sarà rivelato per intero nel corso di questa settimana

Negli ultimi anni siamo stati benedetti con Star Wars videogiochi, poiché che si tratti di un'intensa azione di pilotaggio in Star Wars: Squadrons, di impegnative battaglie action-RPG in Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor, di un platform per famiglie in Lego Star Wars: The Skywalker Saga o persino di un'avventura d'azione open-world in Star Wars Outlaws, ce n'è stato per tutti i gusti. Presto, questo si espanderà ulteriormente, poiché le tattiche a turni per giocatore singolo Star Wars dello sviluppatore Bit Reactor sono state confermate.

Sarà conosciuto come Star Wars Zero Company, e in realtà potremo vedere molto di più del gioco e imparare molto di più su di esso troppo presto, poiché durante gli eventi Star Wars Celebration di questo fine settimana in Giappone, avrà un "primo sguardo" dedicato.

Lo showcase si terrà il 19 aprile alle 8:30 BST / 9:30 CEST, e prima che ciò accada non abbiamo nulla da aggiungere sul gioco. Oltre a vedere la sua grafica chiave qui sotto, siamo anche informati:

"Recluta una squadra non convenzionale di agenti e schierali in missioni diverse da qualsiasi altra nella galassia lontana, lontana in Star Wars Zero Company!"

I personaggi nella key art sono anche descritti come "solo alcuni membri della squadra d'élite sotto il tuo comando", il che significa che dovremmo familiarizzare con il tipo dall'aspetto di Cassian Andor davanti e al centro, il Jedi armato di spada laser (?) dietro di lui, il droide astromeccanico, il Mandaloriano che probabilmente è un cacciatore di taglie, il soldato Clone segnato dalla battaglia, e l'altro tizio molto insolito all'estrema sinistra di cui non riusciamo davvero a capire.

Sei entusiasta per Star Wars Zero Company ? Il gioco verrà lanciato in una data indeterminata su PC, PS5 e Xbox Series X/S.