Il Team Envy sta cercando di tornare negli eSport di Counter-Strike

HQ

Da quando Mike "Hastr0" Rufail ha riacquistato il marchio Team Envy da OpTic Gaming, ha lavorato per vedere l'organizzazione tornare in varie scene di eSport. Questo ha incluso Valorant, Marvel Rivals, Smash e presto anche Counter-Strike.

Diciamo questo perché Hastr0 ha preso X per affermare con fermezza che Team Envy sta esplorando le opzioni su come tornare al popolarissimo sparatutto tattico di Valve, arrivando al punto di notare che intendono cogliere l'opportunità non appena ne arriva l'occasione.

"Dobbiamo riportare @Envy in Counter-Strike. Abbiamo iniziato a esplorare tutte le opportunità e salteremo su quella giusta quando la troveremo. @DerangedNative ed io siamo entrambi entusiasti di sostenere una squadra".

Chi pensi che Team Envy dovrebbe firmare come parte del suo grande ritorno agli eSport di CS?