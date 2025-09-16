Il Team Falcons incoronato campione al The International 2025

HQ

In estate, quando il Esports World Cup era in corso, l'organizzazione di casa Team Falcons inciampò all'ultimo ostacolo nel torneo Dota 2, perdendo infine nella finalissima contro Team Spirit. Questa opportunità sprecata ha portato a chiedersi se la squadra avesse le carte in regola per superare il traguardo e alzare di nuovo un trofeo importante, cosa su cui hanno già messo a tacere i dubbiosi.

Diciamo questo perché Team Falcons sono stati incoronati campioni a The International 2025 durante il fine settimana. La squadra è riuscita a sconfiggere Xtreme Gaming nel gran finale, dove ha sollevato il trofeo e ha rivendicato quasi la metà dell'enorme montepremi di $ 2,73 milioni per sé.

La domanda ora si sposta sul fatto che Team Falcons abbia le carte in regola per difendere il suo titolo di campione del mondo...