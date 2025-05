Il Team Falcons sigla un'importante partnership con Red Bull

HQ

La principale organizzazione di eSport dell'Arabia Saudita, Team Falcons, ha annunciato un importante accordo di partnership con l'azienda di bevande energetiche Red Bull. La natura completa dell'accordo deve ancora essere elaborata, ma l'annuncio sembra suggerire che includerà l'inserimento del marchio Red Bull sulle maglie Team Falcons '.

Ciò è confermato da un'immagine tratta dal Gran Premio di Monaco durante il fine settimana, che mostraRed Bull il pilota di Formula 1 Max Verstappen, che tiene in mano la sua maglia con il logoTeam Falcons Red Bull sulla manica sinistra.

Al momento non sono state condivise ulteriori informazioni, il che significa che non è chiaro quanto profonda sarà questa partnership. Una cosa certa è che Red Bull sembrano allinearsi con un favorito per vincere il Club Cup al Esports World Cup in Arabia Saudita in estate.