Il Team Liquid promette di continuare a indossare la sua maglia dell'orgoglio alla Coppa del Mondo Esports 2025

Uno dei motivi principali per cui così tanti hanno problemi con l'Arabia Saudita che usa la sua immensa ricchezza per portare progetti sportivi e di intrattenimento all'interno dei suoi confini è dovuto al fatto che il paese ha notoriamente scarse norme e regolamenti sui diritti umani, con lavoratori maltrattati e minoranze che affrontano discriminazioni e persino dure ripercussioni. Ciò ha portato il paese ad essere un luogo pericoloso per la comunità LGBTQ+, il che è un pensiero particolarmente amaro considerando che molti grandi eventi accadono sulle sue coste, come il Esports World Cup.

Con la sua grande attenzione al turismo e all'intrattenimento esterno, il governo dell'Arabia Saudita ha lavorato per allentare e ammorbidire alcune delle sue convinzioni più arcaiche per incoraggiare più persone a partecipare e guardare e, in tal senso, alcune organizzazioni continueranno a indossare i colori dell'orgoglio sulle loro maglie al mega festival di eSport di quest'estate. Ciò include Team Liquid, che ora ha pubblicato una dichiarazione in merito alla sua posizione sul Esports World Cup e su come la sua toppa dell'orgoglio continuerà ad essere presente sui suoi kit.

Team Liquid afferma: "Nonostante i rapidi progressi che stiamo vedendo, rimaniamo impegnati a incoraggiare ulteriori cambiamenti all'interno della regione. Riconosciamo miglioramenti significativi, tra cui il recente rilascio di prigionieri politici e sforzi più ampi per attuare riforme e ridurre l'isolamento sulla scena mondiale. Si tratta di importanti passi avanti. Allo stesso tempo, speriamo di vedere continui progressi, compreso il rilascio di un maggior numero di prigionieri politici, in particolare quelli che si sono battuti per la parità di diritti e la protezione del lavoro, nonché la rimozione delle restrizioni di viaggio per i prigionieri e gli attivisti rilasciati.

"Riconosciamo anche che l'intolleranza e l'isolazionismo sono in aumento in tutto il mondo. Crediamo che ora non sia il momento di rimanere in silenzio, né di isolarci dal resto del mondo. Ecco perché riaffermiamo il nostro impegno a promuovere gli eSport per tutti, in patria e all'estero".

L'organizzazione suona con: "Continueremo a indossare le nostre maglie Pride per giugno e luglio in tutto il mondo, anche all'EWC, con tutti i proventi a beneficio delle organizzazioni LGBTQ+ locali nelle nostre regioni principali: NA, UE e Brasile. Continueremo a donare 50.000 dollari a Rainbow Railroad, un ente di beneficenza che aiuta le persone LGBTQ+ di tutto il mondo a sfuggire alle persecuzioni. Continueremo anche a lavorare per un mondo degli eSport in cui le persone LGBTQ+ possano prosperare, indipendentemente dal clima politico".

Il Esports World Cup si svolgerà tra luglio e agosto e vedrà la partecipazione di molte delle più grandi organizzazioni del mondo che cercheranno di vincere il Club Cup, dove sono in palio milioni di dollari.