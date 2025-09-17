Il Team Vitality aggiunge Pablo Escobar al suo Counter-Strike 2 team

HQ

Team Vitality sta cercando di rafforzare i ranghi dello staff dietro il suo team Counter-Strike 2, poiché l'organizzazione francese ha ora rivelato la firma di un nuovo analista noto come... Pablo Escobar.

Sì, Team Vitality ha introdotto Pablo "VdaK1NG" Escobar nei suoi ranghi nel ruolo più permanente di analista a tempo pieno. Va detto che non è nuovo all'operazione CS2 gestita dall'organizzazione, poiché l'ha aiutata l'anno scorso come analista di dati. Questo nuovo ruolo è descritto come segue da Team Vitality:

"La sua missione principale è quella di costruire un'unità di dati che aiuti i giocatori e lo staff a prendere decisioni migliori attraverso l'analisi avanzata".

La domanda ora è chi altro Team Vitality cercherà di firmare. Forse El Chapo o Griselda Blanco?