Il Team Vitality alza il trofeo al BLAST Open di Lisbona

HQ

Forse non c'è squadra più calda nel mondo degli eSport di Counter-Strike 2 in questo momento di quella di Team Vitality. L'organizzazione ha vinto diversi eventi recenti, tra cui IEM Cologne e Katowice, mentre è la principale favorita per il prossimo Intel Grand Slam. Ora, la squadra ha aggiunto a questa lista un altro trofeo (anche se non uno idoneo per Intel Grand Slam ), dopo una forte prestazione al torneo BLAST Open Spring 2025 a Lisbona.

Dopo quasi due settimane di azione, Team Vitality è riuscito a uscire in testa dopo aver sconfitto Mouz in un gran finale serrato ieri. Questo risultato ha visto l'organizzazione tornare a casa con $ 150.000 di premio in denaro, e anche continuare il periodo di forma che dovrà portare a IEM Melbourne e Dallas rispettivamente ad aprile e maggio.

Considerando quanto sembra essere forte Team Vitality in questo momento, pensi che la squadra riuscirà a raggiungere un Intel Grand Slam, vincendo un paio di eventi ospitati da Intel in più?