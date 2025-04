Il Team Vitality completa il Grande Slam con la vittoria dell'IEM Melbourne

HQ

È stato un fine settimana molto, molto redditizio per i francesi Team Vitality. L'organizzazione ha partecipato all'eventoIntel Extreme Masters Melbourne e dopo un'estenuante settimana di azione è riuscita a vincerne la vittoria e a rivendicare il trofeo come proprio. Questo è un momento particolarmente impressionante in quanto il risultato significa anche che Team Vitality è anche l'ultimo ad essere incoronato campione Grand Slam, un'impresa rara che significa che la squadra ha vinto quattro importanti eventi ospitati da ESL Counter-Strike 2 in un arco di 10 eventi.

Team Vitality ha completato questa impresa vincendo quattro degli ultimi sei principali eventi ESL. Oltre a IEM Melbourne, la squadra si è assicurata trofei a ESL Pro League Season 21, IEM Katowice e IEM Cologne 2024. Ciò significa che Team Vitality ottiene un enorme afflusso di denaro con il Grand Slam che offre $ 1 milione di premi in denaro.

Secondo IEM Melbourne, Team Vitality si è rivelato un grosso problema per le altre squadre, vincendo ogni singola partita senza perdere una mappa nella fase a gironi e nei playoff fino al gran finale, dove ha incontrato la sua sfida più difficile in Team Falcons. La coppia ha finito per scambiarsi colpi, assicurandosi le vittorie sulle mappe una dopo l'altra, fino a quando Team Vitality ha avuto la meglio con una vittoria per 3-2. Questo porta il trofeo a tornare in Francia e anche la squadra viene premiata con $ 150.000 del montepremi di $ 400.000.

Mentre il Grand Slam ora si reimposta per Team Vitality, possiamo aspettarci che la squadra continui ad apparire nei tornei molto presto, poiché il BLAST Rivals Spring 2025 si verifica a partire da questa settimana, con IEM Dallas più avanti nel mese e tutto prima del BLAST Austin Major 2025 a giugno.

L'unica altra squadra che punta davvero a un Grand Slam in questo momento è Natus Vincere, che ha vinto due eventi degli ultimi cinque.