Il Team Vitality continua l'era di dominio con la vittoria dei rivali BLAST Premier Fort Worth

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Siamo davvero sorpresi? Dopo aver recentemente concluso un altro Intel Grand Slam vincendo l'IEM Rio, il Team Vitality francese ha ora aggiunto un altro trofeo e titolo alla sua collezione.

Nel fine settimana scorso, la squadra si è dimostrata intoccabile durante l'evento BLAST Premier Rivals a Fort Worth, vincendo il torneo in modo convincente senza mai perdere un incontro e vincendo anche tutte le mappe nei playoff.

Dopo aver battuto rapidamente Natus Vincere nella finale per 3-0, Team Vitality ha conquistato il trofeo BLAST Rivals Primavera 2026 e ha aggiunto 125.000 dollari al suo conto in banca, un risultato che lo rende anche una squadra da tenere d'occhio a IEM Atlanta e IEM Cologne la prossima settimana e all'inizio di giugno, rispettivamente.