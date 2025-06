Il Team Vitality continua l'immensa serie di vittorie con la vittoria del BLAST Austin Major

HQ

Un altro grande torneo Counter-Strike 2 è giunto al termine, poiché durante il fine settimana il BLAST Austin Major 2025 si è concluso e ha visto Team Vitality cercare di continuare la sua folle serie di risultati recenti, il tutto mentre The MongolZ ha tentato di assicurarsi un trofeo tutto suo. Queste due trame si sono scontrate in un gran finale che è iniziato con un po' di shock, quando The MongolZ ha strappato la prima mappa da Team Vitality e si è messo in una posizione per scappare con l'evento.

Tuttavia, questo ha chiaramente acceso una scintilla nella squadra francese, poiché dopo questo momento Team Vitality si è rivelato un problema enorme, assicurandosi due vittorie di mappe dominanti e alla fine vincendo il torneo, sollevando il trofeo, assicurandosi $ 500.000 di premio in denaro e continuando una serie di eventi in cui sono sembrati quasi intoccabili.

Anche se questa è una grande vittoria per Team Vitality, non li aiuterà nei loro sforzi per assicurarsi un Intel Grand Slam back-to-back, poiché il circuito BLAST è separato da quello ESL. Tuttavia, il prossimo grande evento sarà IEM Cologne 2025 a fine luglio, e si tratta di un evento con licenza ESL che Team Vitality sarà senza dubbio molto ansioso di vincere.