Il Team Vitality estende la partnership con ASUS ROG

La francese Team Vitality ha annunciato un'estensione della partnership con la divisione gaming di ASUS, Republic of Gamers (ROG). L'accordo vedrà la coppia continuare a lavorare insieme, ma ora vedrà anche ROG nominato partner PC ufficiale dei roster Counter-Strike 2 Team Vitality e Valorant di.

L'accordo vedrà i giocatori di Team Vitality equipaggiati con l'hardware ROG più recente, inclusi ROG Strix laptop 2025, Desktop G700 2025 e persino ROG Ally X sistemi PC palmari.

Parlando di questa espansione della partnership, il CEO di Team Vitality Nicolas Maurer ha dichiarato: "Siamo lieti che la nostra partnership con ASUS ROG sia stata portata al livello successivo. È un segno di fiducia nelle prestazioni delle nostre squadre e nella visibilità del nostro club sulla scena internazionale. Grazie a queste attrezzature all'avanguardia, i nostri giocatori beneficeranno ora di una tecnologia all'altezza delle nostre ambizioni".

La partnership si espanderà anche per includere una serie di collaborazioni di contenuti esclusivi, anche in video progettati per YouTube.