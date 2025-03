Il Team Vitality rafforza la line-up Valorant con un nuovo acquisto

HQ

Team Vitality sta cercando di migliorare la sua posizione nel mondo competitivo Valorant rafforzando il suo roster con un nuovo acquisto. Clément "CyvOph" Millard si unisce alla squadra francese, concludendo il suo mandato con Mandatory. Farà il suo debutto con Team Vitality già la prossima settimana come parte del torneo EMEA Stage 1, con la prossima partita dell'organizzazione contro GiantX.

Questo non è stato l'unico acquisto che Team Vitality ha fatto per Valorant, tuttavia, poiché l'organizzazione ha anche portato un Ștefan "Sayonara" Mîtcu, anche se con una presa. È stato immediatamente ceduto in prestito al DVM, la squadra da cui ha originariamente firmato, il tutto come parte di uno sforzo per promuovere il suo sviluppo come giocatore.

Parlando dell'ingaggio di entrambi i giocatori, il presidente diTeam Vitality Fabien "Neo" Divide ha dichiarato: "Garantire uno dei migliori talenti francesi in CyvOph rafforza la nostra identità come una delle organizzazioni leader a livello mondiale e con l'ingresso di Sayonara, il nostro roster è più forte che mai. La loro abilità, dedizione e sinergia con il team ci hanno messo in un'ottima posizione per le sfide che ci attendono. Non vediamo l'ora di vederli in azione e che i nostri fan ci sostengano in questo viaggio".

Con l'ingresso di CyvOph Team Vitality, va detto che Nikita "trexx" Cherednichenko si sta spostando nel roster inattivo per fare spazio.