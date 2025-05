Il Team Vitality si espande con l'acquisizione di Bigetron Esports

HQ

La francese Team Vitality ha annunciato un grande accordo di acquisizione che vedrà l'indonesiano Bigetron Esports essere assorbito e diventare parte della famiglia Team Vitality. La mossa arriva mentre Team Vitality cerca di rafforzare e assicurarsi il suo posto nel mondo degli eSport di gioco mobile e nella regione del sud-est asiatico, qualcosa con cui Bigetron ha molta esperienza.

Questa acquisizione vedrà il rebranding di Bigetron che sarà noto come Bigetron by Vitality, con l'amministratore delegato dell'organizzazione indonesiana, Edwin Chia, che ora lavorerà fianco a fianco con l'amministratore delegato di Vitality, Nicolas Maurer, e il direttore aziendale delle operazioni globali, Danny Engels, per guidare la divisione di gioco mobile di Vitality.

L'accordo vedrà anche le varie squadre e giocatori di Bigetron diventare membri di Vitality, tra cui la squadra maschile e femminile Mobile Legends Bang Bang, la squadra PUBG Mobile, il roster Free Fire e anche i membri Honor of Kings. Ci sono anche una serie di ambasciatori e influencer regionali che stanno facendo il salto a Vitality anche qui.

Parlando dell'acquisizione e di ciò che questo significa per il futuro di Team Vitality, Maurer ha dichiarato: "Mentre la popolarità del gioco mobile continua a crescere, in particolare con le generazioni più giovani che crescono con i giochi per dispositivi mobili, il Team Vitality è orgoglioso di sostenere la definizione del futuro a lungo termine degli eSport di gioco per dispositivi mobili insieme al team di leadership di Bigetron. Questa acquisizione segna un passo importante nella nostra internazionalizzazione, oltre a diventare la migliore organizzazione di gioco al mondo".

Questa mossa è stata completata anche per garantire che Vitality e Bigetron abbiano le squadre e i giocatori necessari per intaccare il Club Cup al Esports World Cup durante l'estate.