Il Team Vitality torna in pista con la vittoria della ESL Pro League: Stagione 22

HQ

Il 2025 è stato un anno immenso per Team Vitality nel mondo Counter-Strike 2, poiché l'organizzazione francese ha vinto IEM Katowice, ESL Pro League: Season 21, BLAST Open Spring 2025, IEM Melbourne, un Intel Grand Slam, IEM Dallas e persino BLAST.tv Austin Major 2025. Si tratta di una serie di vittorie che la maggior parte delle squadre potrebbe solo sognare, ma Team Vitality ha gli occhi puntati su di più, motivo per cui gli ultimi mesi sono stati sorprendenti.

Team Vitality è stato fuori forma. Ha faticato a sollevare trofei importanti negli ultimi tre grandi eventi, sollevando la domanda se il tempo della squadra sotto i riflettori sia finito. Chiaramente non lo è.

Durante il fine settimana, Team Vitality ha sollevato il trofeo ESL Pro League: Season 22 dopo aver sconfitto Team Falcons in finale in modo convincente per 3-0. Questo è un grande risultato, non solo perché è un altro trofeo per il gabinetto, e nemmeno per i 100.000 dollari che ne derivano, ma perché significa che Team Vitality sono tornati in testa per essere il prossimo Intel Grand Slam campione.

Sì, dopo questo e IEM Dallas a maggio, la squadra francese ha due delle quattro vittorie importanti ospitate da ESL necessarie al suo attivo, e ora ha sette opportunità di vincerne altre due prima che qualcun altro li batta sul tempo per essere ancora una volta incoronato campione Grand Slam e raccogliere il montepremi di $ 1 milione che ne deriva.

Pensi che Team Vitality difenderà il suo titolo Grand Slam ?