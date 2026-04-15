Il titolo di Take-Two aumenta di 1 miliardo di dollari dopo la fuga di notizie Rockstar

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Beh, questo si è un po' ritorto contro. Invece di ottenere una bella cifra di 200.000 dollari da Rockstar dopo aver rubato informazioni finanziarie, il gruppo hacker ShinyHunters ha finito per dare un aumento al prezzo delle azioni alla società madre dello sviluppatore.

Come sottolineato da Insider Gaming, i numeri di Take-Two sono aumentati ieri, dopo la rivelazione di quanti soldi GTA Online stia portando dopo la fuga di notizie. Durante la giornata di mercati di ieri, i prezzi delle azioni di Take-Two sono aumentati del 2,63%, raggiungendo i 206,66 dollari per azione. Potrebbe non sembrare molto, ma ha aggiunto oltre 1 miliardo di dollari di valore all'azienda.

Ora, non è tutto rose e fiori per Take-Two. L'azienda è ancora scossa da un colpo subito recentemente dopo la rivelazione del modello di IA Project Genie di Google, che apparentemente può creare giochi da zero (ma in realtà non può). Prezzi e azioni spesso fluttuano, quindi questo potrebbe non essere un vantaggio duraturo per Take-Two, ma sembra che l'hack abbia avuto un effetto esattamente opposto a quello previsto da ShinyHunters. Poiché nessun dato chiave Grand Theft Auto VI è stato rubato, sembra che tutto ciò che abbiamo ottenuto siano state alcune informazioni finanziarie che mostravano che Take-Two stava guadagnando grazie a GTA Online ancora più di quanto pensassimo inizialmente.