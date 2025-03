Il Tour de France 2027 toccherà Scozia, Galles e Inghilterra

HQ

Entusiasmante novità per gli appassionati di ciclismo nel Regno Unito: il Tour de France ha confermato che l'edizione 2027 partirà da Edimburgo. Infatti, ci saranno tre tappe in Grande-Bretagne , in Scozia, Galles e Inghilterra. Lo stesso accadrà con la competizione femminile, il Tour de France Femmes, che partirà anch'essa da qualche parte in Gran Bretagna e ospiterà anche tre tappe sul suolo britannico.

Sarà la prima volta che sia il Tour de France (alla sua 114a edizione) che il Tour de France Femmes (alla sua 6a edizione) partiranno entrambi da un paese diverso dalla Francia, una strategia che mira ad aumentare la competizione e la popolarità dello sport all'estero. Alcuni dei migliori ciclisti sono stati del Regno Unito (Brian Robinson, Chris Boardman, Sean Yates, David Millar, Mark Cavendish, Bradley Wiggins o Chris Froome).

Sarà la quarta volta che il Tour de France visiterà la Gran Bretagna, dopo Plymouth nel 1974, Brighton e Portsmouth nel 1994, Londra nel 2007 e Yorkshire nel 2014.

C'è preoccupazione per il ciclismo nel Regno Unito

Se da un lato la decisione entusiasmerà migliaia di appassionati di ciclismo, dall'altro si inserirà nel contesto dell'aumento dei prezzi per guardare il ciclismo in diretta TV, una preoccupazione che ha spinto persino un membro del Parlamento a protestare: "Sarebbe più facile guardarlo dal ciglio della strada che in televisione", dato che il Tour de France lascerà ITV (televisione in chiaro) dopo l'edizione del 2025.

Il Tour de France 2025, al contrario, si svolgerà interamente sul suolo francese, lo stesso del Tour de France Femmes, che quest'anno aumenterà di dimensioni. Tuttavia, per l'edizione maschile del 2026 partirà da Barcellona.