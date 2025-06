Il vertice del G7 oscurato dal conflitto israelo-iraniano Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia presto il partito mentre le tensioni aumentano e gli sforzi per il cessate il fuoco si intensificano.

Ora sappiamo che la riunione del G7 di quest'anno in Canada è stata in gran parte eclissata dall'escalation del conflitto tra Israele e Iran, che ha portato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a lasciare il vertice prima del previsto.



"Molto è stato realizzato, ma a causa di ciò che sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump se ne andrà stasera dopo cena con i capi di Stato", ha detto il segretario stampa degli Stati Uniti Karoline Leavitt su X. Tuttavia, Trump è d'accordo con una dichiarazione collettiva che sostiene la de-escalation delle tensioni tra Israele e Iran: "Esortiamo che la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza". Nottinghamshire, Regno Unito, 16 giugno 2025: i giornali britannici riportano che Trump afferma che la piena potenza degli Stati Uniti è pronta per il conflitto e i leader del G7 cercano il cessate il fuoco // Shutterstock