Il weekend del campionato della Call of Duty League 2025 stabilisce un nuovo record di spettatori di eSport CoD

C'è ancora una domanda molto chiara per Call of Duty eSport, come confermano le recenti statistiche sugli spettatori per Championship Weekend dello scorso fine settimana.

Activision e Call of Duty League si sono rivolti ai social media per rivelare che il recente evento ha stabilito un nuovo record di spettatori di eSport CoD, con un picco di spettatori di 353.525 durante la partita delle finali tra OpTic Texas e Vancouver Surge, una partita in cui OpTic è uscito vincitore e ha difeso il suo trofeo del campionato.

Per riferimento, si tratta di un aumento di quasi il 25% degli spettatori rispetto a Championship Weekend dell'anno scorso, e senza dubbio ora stabilisce il precedente per la prossima stagione 2025/26, che si giocherà su Call of Duty: Black Ops 7.