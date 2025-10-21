ilyynina e Vader incoronati campioni della Milk Cup 2025

HQ

Durante lo scorso fine settimana, nell'ambito del procedimento TwitchCon, si sono concluse le finali per l'annuale Fortnite basato su The Milk Cup, con quest'anno che è stato uno dei più grandi fino ad oggi. In totale, 50 si sono qualificati per le finali e hanno avuto la possibilità di combattere per oltre $ 210.000 di montepremi e, poiché il torneo è nei libri, abbiamo un vincitore da segnalare.

Dopo una frenetica serie di eventi, il duo americano composto da Nina "ilyynina" Fernandez e "Vader" ha avuto la meglio. Il duo è riuscito a raccogliere abbastanza punti nei sei turni di azione nelle finali da essere in grado di sollevare il trofeo e tornare a casa con un premio in denaro di ben $ 78.000.

Questo conclude una stagione forte per il duo, che ha vinto il primo Series di The Milk Cup a maggio e poi si è piazzato terzo sia nel secondo che nel terzo Series rispettivamente a luglio e agosto, rispettivamente. La domanda ora è se riusciranno a difendere il loro trofeo quando la stagione 2026 inizierà nel nuovo anno.