Incidente di aereo paracadutista negli Stati Uniti, 12 morti

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Un aereo paracadutista si è schiantato nello stato americano del Missouri, come riportato da Reuters e YLE. Tutti e 11 i paracadutisti e il pilota a bordo sono morti nell'incidente.

Intorno a mezzogiorno ora locale, all'aeroporto di Butler, un aereo turboelica 750XL della Pacific Aerospace decollò. Purtroppo, l'aereo non raggiunse una quota sufficiente, quindi effettuò una brusca virata a sinistra e alla fine si schiantò a meno di 300 metri dalla pista.

La piccola città di Butler ha una popolazione di circa 4.300 abitanti ed è situata a circa 100 chilometri a sud di Kansas City.

Lo sceriffo della contea di Bates, Chad Anderson, ha dichiarato in una conferenza stampa che l'incidente sembra essere stato un incidente.

"Questo non è un aereo commerciale che si è schiantato; È un aereo locale che è decollato dal nostro aeroporto locale. --- Sembra essere stato un incidente."