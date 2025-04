Indiscrezioni: Non aspettatevi di vedere presto la rimasterizzazione di Fallout 3

HQ

Ieri, è stato finalmente confermato (in)ufficialmente che è in arrivo un remaster o un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, il che si spera significhi anche che la voce che diceva che sarebbe uscito la prossima settimana si riveli vera.

Comunque sia, è stato nella gigantesca fuga di notizie di Microsoft prima dell'acquisizione di Activision Blizzard che abbiamo sentito parlare per la prima volta del progetto. All'epoca, è stato rivelato che anche Fallout 3 avrebbe ricevuto il trattamento remaster/remake, ma non abbiamo sentito nulla di più a riguardo. Quindi, è ancora in cantiere?

L'insider, solitamente credibileNateTheHate, ha ora commentato la questione dopo che gli è stato chiesto sui social media quando verrà rivelata. Lui rispose: "Ci vorrà un po' prima di vederlo".

E con ciò, non resta che speculare su quanto sia lungo "un po'". La stagione 2 della serie Fallout dovrebbe essere presentata in anteprima nella prima metà del 2026 e si può immaginare che Bethesda e Microsoft vorrebbero far uscire il gioco in relazione a questo per effetti sinergici. Anche se pensiamo che potrebbe volerci più tempo, forse potrebbe almeno essere annunciato in concomitanza con il ritorno della serie TV?