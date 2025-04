The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è reale e verrà rilasciato quest'anno, in seguito alla fuga di notizie sull'artwork principale e dozzine di screenshot

Eravamo sicuri al 90% che ci fosse una versione aggiornata di Oblivion in lavorazione per i sistemi current-gen, ma non eravamo sicuri di chi la stesse sviluppando (almeno, non del tutto) o quando l'avremmo vista. Xbox Game Studios e Bethesda sono stati bruscamente silenziosi sulla questione e, ufficialmente, il gioco non esiste. Beh, per il resto del mondo è reale.

Un'importante fuga di immagini dall'interno dello studio Virtuos ha fatto saltare il coperchio The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, come viene chiamata questa versione, che è un remake grafico completo del titolo del 2006 uscito su PC, Xbox 360 e PS3. Nelle immagini si può notare il restyling di alcuni scenari, come gli interni degli edifici, e anche le rovine Ayleid (o rovine elfiche) all'aperto, così come alcuni nemici come gli Spriggan.

Non siamo sicuri di quando vedremo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivare, ma oggi vi abbiamo detto che le ultime indiscrezioni di Jeff Grubb suggerivano addirittura una sorpresa la prossima settimana, quindi terremo d'occhio ulteriori notizie.

Giocherai a questo ora certo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?