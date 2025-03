Inzoi spodesta Hollow Knight: Silksong come gioco più desiderato su Steam

HQ

Tenete d'occhio ciò che arriverà più avanti questa settimana, perché è possibile che la prossima grande novità nello sviluppo coreano sia arrivata in sordina e non l'abbiamo vista arrivare. Beh, forse l'abbiamo fatto, perché è da qualche giorno che stiamo giocando a Inzoi, il contendente di Krafton all'egemonia dei simulatori di vita di EA con The Sims.

E mentre stiamo preparando alcune impressioni sull'accesso anticipato che prenderà il via il 28 marzo, oggi riceviamo la notizia che Inzoi ha superato Hollow Knight: Silksong come il gioco più desiderato su Steam. Non che questo sia un motivo immediato per lanciare i coriandoli, ma sembra che le aspettative siano piuttosto buone. La sua app complementare, Inzoi Studio, che è disponibile ora (e gratuitamente) è anche tra le più popolari sulla piattaforma di Valve in questo momento.

Se vuoi saperne di più su Inzoi prima che arrivino le nostre impressioni sull'accesso anticipato, dai un'occhiata al trailer qui sotto.