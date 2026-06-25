IO Interactive sta facendo "davvero buoni progressi" sulla versione Switch 2 di 007 First Light

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Mentre i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X/S hanno potuto immergersi in 007 First Light da fine maggio, i possessori di Nintendo Switch 2 sono rimasti in attesa del loro turno per vivere il gioco d'azione di spionaggio di IO Interactive con Patrick Gibson nei panni di James Bond. Questo perché lo sviluppatore danese ha deciso di posticipare l'edizione Switch 2 del titolo ad aprile, con un ritardo a tempo indeterminato senza piani di lancio chiari in vista.

Poiché siamo quasi a luglio e non ci sono ancora aggiornamenti su questo fronte, Pocket Tactics ha successivamente parlato con Theuns Smit, senior licensing producer di IO Interactive, per ricevere aggiornamenti sull'edizione Switch 2 di 007 First Light.

Smit spiega che il lavoro sull'edizione sta "andando avanti, sta andando alla grande, stiamo vedendo ottimi progressi sul lato dell'ottimizzazione, perché è fondamentalmente questo il senso per noi." Aggiunge: "Vogliamo assicurarci di dedicare tempo all'ottimizzazione e alle prestazioni, [così] che raggiunga la qualità che non solo desideriamo noi, ma che sentiamo che i nostri giocatori meritano."

Per quanto riguarda la tempistica del lancio, Smit osserva: "Non vediamo l'ora che arrivi più avanti quest'estate, ci entriamo in questa stagione, e sai, nel futuro, quando saremo pronti a condividere ancora di più, lo faremo, ma da quello che posso dire, almeno ora, le cose vanno in carreggiata e stanno andando bene."

Quindi forse non passerà molto tempo prima che gli utenti di Switch 2 possano unirsi al divertimento. Curiosamente, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è uscito pochi giorni prima 007 First Light e quel gioco avrà la versione Switch 2 a settembre, quindi forse avremo una ripetizione del lancio questo autunno... Cosa ti aspetti?