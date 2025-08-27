IOI rilascia una patch per Hitman: World of Assassination che risolve il bug di salvataggio di Nintendo Switch 2

HQ

Hitman: World of Assassination era già un gioco enorme anche prima di accompagnare il lancio di Nintendo Switch 2 con una versione nativa il 5 giugno. Ma anche come gioco multipiattaforma affermato, ha ancora margini di miglioramento, e ora IO Interactive ha rilasciato una nuova versione del gioco, volta proprio a risolvere alcuni dei problemi sorti nella versione Nintendo Switch 2.

La patch 3.230.1, rilasciata ieri, 26 agosto, corregge una serie di bug, come quello che causava arresti anomali dei salvataggi del gioco. Si concentra anche sulla correzione dell'illuminazione in alcune aree più scure, nonché su alcuni cali di fps isolati. Puoi trovare le note complete della patch qui sotto.

Patch 3.230.1 - Nintendo Switch 2 (26/08/2025)



Sicuro da salvare - Abbiamo risolto il problema che causava arresti anomali del titolo durante il caricamento dei salvataggi automatici.

Disattivato per furtività - Risolto un problema di illuminazione troppo intensa in luoghi bui.

Mirror, Mirror (Not So Smooth) - Risolto un problema per cui potevano verificarsi cali di framerate quando l'Agente 47 si muoveva mentre si trovava di fronte a grandi specchi nei bagni con risoluzione 4K.

Annunci accecanti - Risolto un problema per cui ogni secondo annuncio pubblicitario sugli schermi di Teller Hall, New York, appariva eccessivamente luminoso.

Troppo luminoso per contrattare - Risolto un problema per cui le schermate del negozio del fornitore Freelancer apparivano eccessivamente luminose in specifiche posizioni ben illuminate della missione.

Fidati del tuo istinto - Risolti i problemi per cui l'istinto non evidenziava in modo affidabile oggetti, pezzi di scena o sagome di guardia.

Steady Aim - Aggiunta un'opzione "Frame Rate" per aiutare a mantenere stabili le prestazioni. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata.



