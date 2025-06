Islanders: New Shores debutterà su PC e console a luglio

HQ

Come parte dello show Wholesome Games Direct, lo sviluppatore The Station ha appena annunciato che il suo rilassante sequel minimalista di costruzione di città, Islanders: New Shores, verrà lanciato su PC e console a luglio.

Il gioco è descritto come un'esperienza affascinante che consente ai giocatori di "esplorare picchi vulcanici tettonici, in serene insenature fantastiche". Il gameplay cerca anche di preservare l'amata struttura e il design del gioco originale, ma si basa su di esso con "nuove funzionalità".

Secondo le informazioni di lancio, la data è fissata per il 10 luglio e le piattaforme sono PC (tramite Steam ), Nintendo Switch (nessuna parola su Switch 2... ancora), PS5 e Xbox Series X/S.