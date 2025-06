Israele deporterà gli attivisti diretti a Gaza dopo l'intercettazione navale Greta Thunberg se n'è andata volontariamente, ma altri rischiano l'espulsione forzata dopo il fallimento della missione in mare.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . A seguito dell'intercettazione di uno yacht che tentava di raggiungere Gaza, Israele sta espellendo otto attivisti filo-palestinesi, tra cui un membro francese del Parlamento europeo, hanno detto giovedì i loro consulenti legali. Ti potrebbe interessare:



Israele intercetta un'imbarcazione di attivisti diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg.



Trump conferma il nuovo accordo con la Cina per le terre rare e l'accesso degli studenti.



Gli Stati Uniti iniziano il ritiro parziale del personale dal Medio Oriente.

Mentre Greta Thunberg e altre tre persone hanno accettato di lasciare il paese poco dopo essere state arrestate, gli attivisti rimasti hanno contestato l'ordine di espulsione, ma alla fine hanno perso in tribunale, mentre le autorità israeliane hanno liquidato la missione come una trovata pubblicitaria. Greta Thunberg si reca a Gaza per consegnare aiuti umanitari (2 giugno 2025) // Shutterstock