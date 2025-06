Jannik Sinner sconfitto ad Halle, perderà 450 punti: "Dopo la sconfitta di Parigi, non è stato facile competere qui"

HQ

Jannik Sinner ha subito giovedì la sua prima sconfitta dell'anno contro un giocatore diverso da Carlos Alcaraz quest'anno. In effetti, Sinner non perdeva contro nessuno, escluso lo spagnolo, dall'agosto 2024. Il suo carnefice è stato il kazako Alexander Bublik, classificato al 45° posto al mondo, la sconfitta più bassa dell'agosto 2023 per ilSinner di destra.

Sinner ha iniziato a vincere, ma ha finito per perdere 3-6, 6-3, 6-4 nel secondo turno dell'Halle Open (ottavi di finale). Ciò significa che Sinner non sarà in grado di difendere i 500 punti di questo torneo sull'erba in Germania, ed entro lunedì perderà 450 punti.

Sinner è stato ancora colpito dalla sconfitta del Roland Garros: "La verità è che dopo la sconfitta di Parigi, non è stato facile competere qui. Sono relativamente soddisfatto di essere stato in grado di giocare due partite sull'erba prima di Wimbledon", ha detto il numero 1 del mondo (via Punto de Break).

"Mi riprenderò mentalmente e fisicamente. Ho bisogno di un po' di tempo per questo e penso che una pausa mi farà bene. Mentalmente mi sento bene, ma sono un po' stanco fisicamente", ha aggiunto. La sua uscita anticipata e il periodo di riposo più lungo potrebbero essere importanti per le sue aspirazioni a Wimbledon.

Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha battuto il suo connazionale Jaume Munar al Queen's, ottenendo la sua 15a vittoria consecutiva, la migliore striscia vincente della sua carriera. Alcaraz ha già migliorato la sua posizione rispetto allo scorso anno, dove ha perso al secondo turno contro Jack Draper, quindi lo spagnolo sarà in grado di accorciare le distanze da Sinner prima di Wimbledon tra due settimane.