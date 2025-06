Nonostante la sconfitta contro Alcaraz, Jannik Sinner continuerà ad essere il numero 1 del mondo per almeno due mesi

HQ

Nonostante Carlos Alcaraz abbia vinto in una partita di 5 ore e mezza alla finale degli Open di Francia domenica scorsa, battendo Jannik Sinner contro ogni pronostico, non ha migliorato il suo posto nella classifica ATP. Infatti, nonostante la sconfitta, Sinner è ora più avanti in classifica: Sinner è il numero 1 al mondo con 10.888 punti e Alcaraz è secondo con 8.850 punti.

Alcaraz ha difeso i 2.000 punti che ha ottenuto quando ha vinto il Roland Garros l'anno scorso, quindi non cambierà il suo account dopo questa settimana, mentre Sinner ha guadagnato altri 500 punti, migliorando il suo piazzamento finale agli Open di Francia rispetto all'anno scorso, quando è finito in semifinale (i secondi classificati del Grande Slam guadagnano 1.300 punti, mentre i semifinalisti guadagnano 800 punti).

Se Sinner avesse vinto la finale, Sinner avrebbe guadagnato 1.200 punti e Alcaraz avrebbe perso 700 punti, estendendo la distanza tra i due a 3.430 punti. Sinner è stato il numero 1 del mondo per 53 settimane, un anno intero. Ora, la distanza tra i due è di 2.030 punti.

Ed è probabile che Sinner continuerà ad essere il numero 1 del mondo per tutta l'estate, dato che Alcaraz difenderà anche il suo titolo di Wimbledon dell'anno scorso (2.000 punti) mentre Sinner deve difendere solo 400 punti da quel major, dato che ha perso nei quarti di finale l'anno scorso.

L'unica cosa che potrebbe cambiare è ad agosto, quando Sinner ha 3.200 punti da difendere dagli US Open, Cincinnati e Canada Masters 1.000, mentre Alcaraz ha solo 60 punti da difendere. Questo, ovviamente, se Alcaraz difende per primo il suo titolo di Wimbledon.