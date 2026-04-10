Jason Statham torna ai vecchi trucchi nel film elegante da un solo uomo, Mutiny

Se non fosse una star così abile dei film d'azione, probabilmente si stuferebbe di vedere Jason Statham interpretare praticamente lo stesso tipo di personaggio in ogni film che gira. Dopo Shelter all'inizio di quest'anno, la star britannica dirigerà un altro progetto d'azione teatrale, noto come Mutiny, che segue un uomo singolo che affronta un esercito in una missione di vendetta.

La trama è descritta così: "In Mutiny, dopo aver assistito all'omicidio del suo capo miliardario e essere stato incastrato per il crimine, Cole Reed (Jason Statham) sale su una nave cargo in una crociata solitaria per vendicare la morte del suo capo, solo per scoprire una cospirazione internazionale."

Se ti piace guardare azione elegante e sequenze di combattimento intense, sarai contento di sapere che Mutiny ha questo e anche di più. Presenta anche Statham che interpreta un eroe burbero e riservato, che parla raramente e non sembra mai mostrare segni di danni fisici. Statham d'epoca, tutto considerato.

Guarda il trailer di Mutiny qui sotto prima della sua prima nelle sale già il 21 agosto. E non dimenticare di leggere la nostra recensione di Shelter per saperne di più da Statham.