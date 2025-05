Jensen Ackles dà la caccia a un killer e scopre un sinistro complotto in Countdown di Prime Video

Prime Video ha annunciato la data della premiere di un altro grande progetto che ha in cantiere. Conosciuta come Countdown, questa è una serie drammatica che vede Jensen Ackles (The Boys ' Soldier Boy ) nel ruolo principale di un detective della polizia di Los Angeles che viene reclutato in una task force segreta per aiutare a dare la caccia a un killer che ha brutalmente assassinato un membro della sicurezza nazionale mentre era in pieno giorno.

Come ci si aspetterebbe da una serie drammatica poliziesca come questa, non è mai facile come dare la caccia a un ladro, poiché il protagonista di Ackles, Mark Meacum, scopre presto che qualcosa di molto più oscuro sta accadendo sotto la superficie, un evento che lancia una corsa contro il tempo (un conto alla rovescia, si potrebbe dire...) per salvare l'intera città.

Countdown è stato creato da Derek Haas del franchise di FBI e, insieme ad Ackles, il cast include Eric Dane di Grey Anatomy e Jessica Camacho di The Flash. Lo show sarà presentato in anteprima il 25 giugno con un arrivoPrime Video di tre episodi, per poi continuare a rilasciare nuovi episodi su base settimanale fino alla conclusione della stagione il 3 settembre. Ciò dovrebbe significare che la stagione si estende su 13 episodi.

Con Countdown quasi qui, puoi dare un'occhiata al trailer dello spettacolo qui sotto, così come la sua sinossi corretta.

Quando un ufficiale del Dipartimento della Sicurezza Nazionale viene assassinato in pieno giorno, il detective della polizia di Los Angeles Mark Meachum, interpretato da Ackles, viene reclutato in una task force segreta, insieme ad agenti sotto copertura di tutti i rami delle forze dell'ordine, per indagare. Ma la caccia all'assassino scopre presto un complotto molto più sinistro di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare, dando il via a una corsa contro il tempo per salvare una città di milioni di persone.