Jensen si ritira ufficialmente ponendo fine a una carriera lunga quasi 13 anni League of Legends

Dopo una lunga e leggendaria carriera come giocatore League of Legends, Nicolaj "Jensen" Jensen ha deciso di appendere il chiodo al chiodo e di ritirarsi dal gioco competitivo. Il mid laner, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera a Cloud9 e Team Liquid, sta concludendo il suo tempo come giocatore dopo alcuni anni in cui ha lottato per trovare lo stesso successo nei primi momenti della sua carriera.

Più recentemente, ha servito come sostituto per la squadra Near Airport, il tutto prima di giocare precedentemente per Dignitas e FlyQuest, con queste organizzazioni che hanno coniato l'ultima parte della sua carriera dopo aver cumulativamente circa cinque anni a C9 e tre anni a Team Liquid.

Parlando di questa decisione, Jensen si è rivolto a X per affermare: "ciao ragazzi, è passato un po' di tempo, mi sentivo come se vi dovessi dire addio perché mi sto allontanando dal pro League of Legends. Grazie per il supporto e i ricordi nel corso degli anni".

Dopo essere stato un 1°, 2° e 3° team All-Pro nella eLCS, oltre a uno dei pochi ad essersi unito al 1,000 Career-Kill Club, Jensen non presterà più il suo talento a LoL competitivo.