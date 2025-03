Karma Automotive annuncia una straordinaria coupé completamente elettrica

HQ

La gente di Karma Automotive offre una manciata di auto completamente elettriche, ognuna delle quali ha in genere un aspetto sbalorditivo e sorprendente. Ora, la casa automobilistica sta ampliando il suo portafoglio con un altro modello, un'auto che si chiama Amaris, e che è una coupé a due porte.

L'auto dovrebbe entrare in produzione nel quarto trimestre del 2026 e poi essere lanciata effettivamente nel 2027 e, per quanto riguarda ciò che offrirà, ci è stato detto che un'auto alimentata dal propulsore EREV di Karma è turbocompresso con un generatore ICE a quattro cilindri in grado di consentire 0-60 mph in meno di 3,5 secondi e una velocità massima che si limita a 165 mph.

Per il resto, l'auto ha un telaio interamente in alluminio con accenti in fibra di carbonio, splendidi cerchi da 22" Constellation, un cofano a conchiglia, porte a cigno e scarichi laterali di ispirazione americana.

Il prezzo esatto deve ancora essere rivelato e allo stesso modo non abbiamo informazioni sulla gamma del modello, nonostante sia considerato parte della categoria Extended-Range Electric Vehicles (EREV).

Annuncio pubblicitario: