Karrigan lascia il Clan FaZe e si unisce al Team Falcons come parte di "un altro viaggio"

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Dopo aver fatto parte del roster FaZe Clan negli ultimi anni, con grande successo iniziale e poi con risultati molto minori negli ultimi anni, Finn "karrigan" Andersen ha deciso di chiudere il sipario al suo secondo periodo con l'organizzazione americana, iniziando invece un nuovo capitolo con una squadra rivale.

Karrigan ha lasciato FaZe Clan dopo essere stato acquisito da Team Falcons, che senza dubbio considera il veterano danese un giocatore chiave nel loro sforzo per diventare una delle migliori squadre al mondo.

Parlando di questa mossa, in una dichiarazione su X, Karrigan ha spiegato quanto segue: "Oggi lascio il Clan FaZe per iniziare un altro viaggio. Rappresentare questa squadra e i suoi tifosi è stato un onore assoluto. Sono tornato a FaZe per un motivo, per fare la storia, e così abbiamo fatto, soprattutto nel 2022. È sempre stato un privilegio indossare questa maglia, con esso arriva la fantastica organizzazione e i suoi giocatori. A tutti i compagni di squadra che ho avuto nel mio percorso, grazie per avermi dato la fiducia di guidarvi.

"Per i fan, essere fan di FaZe non è mai stato facile, ma alcuni anni abbiamo mangiato bene. Il supporto supremo che avete dato in ogni arena esistente è qualcosa che rimarrà per sempre nel mio cuore e nella mia memoria. Senza i fan, non ci sarebbe il FaZe Clan, grazie per tutti questi anni di supporto."

Vedremo Karrigan e Team Falcons a maggio, quando l'organizzazione parteciperà al PGL Astana 2026 e ai CS Asia Championships 2026.