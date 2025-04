Katana Gaming chiuderà, citando come motivo la mancanza di investimenti negli eSport del Regno Unito

HQ

Il business degli eSport è un osso duro e spesso vediamo organizzazioni che chiudono o vengono acquisite. Le notizie di oggi si riferiscono al primo, poiché la Katana Gaming con sede nel Regno Unito ha annunciato la sua intenzione di cessare le operazioni e chiudere.

In una lunga dichiarazione,Katana il CEO "Heffy" ha condiviso alcune ragioni alla base di questa decisione. "Da un punto di vista commerciale, gli eSport/giochi, in particolare per l'UE/Regno Unito, sono uno spazio brutale. Spesso è poco gratificante, estenuante e, per molti versi, insostenibile. Call of Duty Challengers è un ente di beneficenza. La scena da un po' di tempo a questa parte sta scomparendo a causa di nessun investimento o considerazione da parte dei poteri in essere. La maggior parte degli individui e delle organizzazioni amazzoniche ancora coinvolte, lo fanno per pura passione e amore per Call of Duty. La maggior parte di loro spende notevoli quantità di tempo, denaro ed energia per un ritorno minimo o nullo".

Heffy continua: "Ogni parte di Katana Gaming, Content, Esports, Events and Community è stata una battaglia in salita costante per monetizzare o addirittura rendere sostenibile. Gli sponsor sono come polvere d'oro, molti dei quali non hanno la capacità di fornire prodotti di solo investimento in contanti. Dato che siamo sull'orlo di un'altra recessione globale, non prevedo alcuna adozione o investimento negli eSport del Regno Unito in tempi brevi".

Per quanto riguarda ciò che questo significa per Katana, l'organizzazione rispetterà i suoi impegni in sospeso, partecipando all'evento ESHUB LAN a giugno, e ai tornei Elite e Miami anche per Challengers.

Heffy conclude affermando: "Sarò ancora qui e là se qualcuno avrà mai bisogno di me. E chissà, forse un giorno tornerà Katana".