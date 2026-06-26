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Recentemente, ho scambiato la mia fidata vecchia tastiera Logitech con un nuovo set di tasti. In particolare, ho usato la Keychron K2 Ultra 8K, l'ultima opzione tastiera al 75% di Keychron, per chi vuole un po' di spazio extra sulla scrivania, o per chi voglia portare una tastiera in mobilità. È un kit elegante e elegante, qualcosa di cui sono stato subito consapevole prima ancora di prendere il K2 Ultra 8K fuori dalla scatola.

Con la sua frequenza di polling a 8000 Hz, che migliora la precisione e la reattività della tastiera a livelli assolutamente rapidi, avresti ragione a pensare che questa sia una tastiera che impressionerà un giocatore. Ha anche degli effetti di luce molto piacevoli, che sono, come sappiamo, la fiamma a cui ogni falena videoludica si rivolge. Tuttavia, come qualcuno che passa altrettanto o più tempo a digitare che a giocare, ho trovato che il tasso di risposta rapido sia stato un vero vantaggio nelle mie attività quotidiane. Per quanto veloce sia collegata via cavo come wireless, la transizione a questa tastiera è sembrata molto più naturale di quanto pensassi, soprattutto perché passavo da un layout più grande al layout al 75% della K2 Ultra 8K. Qualche parola sbagliata qua e là, ma dopo un'ora di battere sull'ultimo accessorio PC di Keychron mi sono abituata. In realtà è stato più difficile abituarmi di nuovo alla mia vecchia tastiera dopo i test.

Non dovrebbe sembrare che stia sminuendo le prestazioni di gioco del K2 Ultra 8K. Come qualcuno che gioca a molti sparatutto nervosi, so che avere una tastiera veloce può essere rivoluzionario quanto un mouse veloce, e il Keychron K2 Ultra 8K ti dà la piacevole e umile sensazione che non puoi più dare la colpa ai tuoi strumenti, dato che questa tastiera è più che abbastanza veloce da farti capire se i tuoi tempi di reazione stanno definendo se avresti dovuto vivere o morire contro un nemico. Il fatto che tu possa personalizzare i tasti, oltre a impostare questa tastiera per funzionare con qualsiasi sistema operativo tu possieda, significa che i giocatori godono di un livello aggiuntivo di accessibilità e personalizzazione. È qualcosa che potrebbe essere riservato solo a chi vuole davvero migliorare il proprio gioco, ma per chi desidera queste funzionalità saranno molto apprezzate.

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A volte può essere difficile confrontare e trasmettere davvero la qualità di qualcosa come una tastiera. Dopotutto, se sai digitarci sopra, funziona, giusto? Sì, ma c'è subito un senso di qualità con la K2 Ultra 8K, anche se non sei esperto nel campo delle tastiere. Gli interruttori hanno un suono fantastico, che non sfiora mai il volume troppo forte grazie alla schiuma fonoassorbente. Con una tastiera meccanica, questa è una grande caratteristica, ma sono contento che i clic di ogni tasto producano comunque un rumore soddisfacente. Anche la disposizione della tastiera, così come il suo stile sobrio, danno una sensazione premium. A un prezzo di circa 135 euro o circa £120, si vorrebbe quel tipo di sensazione, ma non mi sarei stupito di vedere un prezzo più alto su questa tastiera considerando il suo senso di lusso.

Sembra una questione di pignola per colgere i difetti del Keychron K2 Ultra 8K, ma ce ne sono un paio che ho incontrato durante il mio utilizzo di esso. Uno era che i miei polsi non avevano dove riposare. Potrebbe essere molto chiedere che questa sia una funzione aggiuntiva in una tastiera già piena di piccoli extra, ma quando passi tutta la giornata a digitare, vuoi davvero sentire che i tuoi polsi hanno una protezione in qualche modo. Inoltre, come dico spesso nelle recensioni hardware, questa tastiera ha un grande peso. È un'altra cosa che aggiunge quella sensazione di qualità in più, ma quando penso anche alla potenziale portabilità di una tastiera al 75%, mi chiedo se ci sia un po' di contrasto. Certo, questo non è un problema se non vuoi portare la tastiera con te in movimento, ma so che molte persone penseranno alla portabilità di un layout più piccolo, al 75%, rispetto ai suoi cugini più grandi.

Tutto sommato, però, la Keychron K2 Ultra 8K è una tastiera incredibilmente facile da consigliare. Ha un prezzo premium, ma la qualità che ottieni per il prezzo è evidente, anche prima di aver la tastiera appena uscita. Tasti precisi e reattivi, un design elegante e sobrio, e un'incredibile quantità di potenziale di personalizzazione si combinano per rendere questa introduzione a Keychron davvero solida per me, un ottimo esempio di quanto possa essere buona una tastiera al 75% e semplicemente un accessorio a tutto tondo e performante per chiunque passi molto tempo al proprio PC a giocare e digitare.

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