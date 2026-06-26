Abbiamo già dato uno sguardo più da vicino agli impressionanti occhiali AR di XREAL, che non sono progettati per viaggiare con te e ti permettono di documentare il tuo viaggio a Maiorca in modo un po' "inquietante". No, questo è un prodotto di intrattenimento, un display a schermo piatto che puoi effettivamente infilare nella tasca della camicia e che ti dà accesso a una versione molto più ambiziosa e immersiva dello schermo del tuo smartphone, o della tua Switch 2, per il resto.

Cosa succede quando il profilo più ampio di XREAL per i consumatori si unisce a qualcosa di così hardcore come la divisione ROG di Asus? Beh, è proprio questo che vogliamo scoprire, perché hanno lanciato il XREAL ROG R1, un paio di occhiali AR progettati appositamente per i gamer.

Ok, quindi se partiamo dai prodotti precedenti di XREAL, possiamo spiegare abbastanza rapidamente cos'è realmente. Si tratta di un piccolo paio di occhiali che richiede una connessione a un dispositivo, composto da due pannelli Micro-OLED davanti a ciascun occhio con una risoluzione di 1920x1080. Il display può proiettare fino a 171 pollici da una distanza di quattro metri e offre un intero 240Hz tramite il Frame Rate Booster (che riduce leggermente la nitidezza) e un tempo di risposta di 0,01 ms. Questo display davanti ai tuoi occhi copre un campo visivo (FOV) del 57% ed è disponibile sia in modalità "Follow" (dove il display monitora i movimenti della testa) sia in modalità "Anchor", dove puoi girarti dall'altra parte.

Quindi immagina questo: per qualche motivo, non hai accesso a un display tradizionale che sia abbastanza valido per l'esperienza mediatica che desideri. Colleghi il tuo R1 a una console, un PC o uno smartphone Android, e improvvisamente hai accesso a uno schermo da 171 pollici. È facile capire il fascino, vero?

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L'intero pacchetto pesa solo 91 grammi e non consuma la batteria del dispositivo collegato quanto si pensava inizialmente, quindi è difficile dire che XREAL e ROG non stiano riuscendo a raggiungere la loro missione prevista per l'R1. C'è anche un oscuramento elettrocromico nel vetro, che permette di scurire le lenti con la pressione di un pulsante, una funzione che funziona alla perfezione.

Certo, ci sono compromessi. Il fatto che la risoluzione sia "solo" 1080p non conta davvero, e la nitidezza durante tutta la proiezione è sorprendentemente solida, anche se scalata a qualcosa di vicino alla dimensione massima dello schermo; tuttavia, usando il già citato Frame Rate Boost a 240Hz, che deve essere una delle specifiche più cruciali, la qualità dell'immagine subisce un calo evidente. Sì, la reattività aumenta, ma a scapito di molta nitidezza, cosa con cui non riuscivo a fare i conti durante il periodo di revisione.

E poi c'è il ROG Control Dock. L'idea è che, fornendo accesso a due porte HDMI 2.0 (sì, 2.0, non 2.1), DisplayPort 1.4 e USB-C, la dock possa essere posizionata vicino a una TV o a un monitor del computer, permettendo di usare il joystick per regolare le impostazioni più rapidamente e cambiare attivamente tra gli ingressi.

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Ma anche se capisco facilmente il fascino degli occhiali AR per il gaming, faccio fatica a capire chi li indosserebbe a casa se ha accesso a un display tradizionale; Il loro caso d'uso più interessante rimane su strada, o semplicemente quando sei lontano dal tuo setup abituale. Quindi, se questo ROG Control Dock ha contribuito al prezzo di £750, quando un paio di occhiali XREAL One Pro costa £580, quel ricarico mi sembra un po' uno spreco su una funzione che non vedo bene il senso.

Detto ciò, è possibile godersi questi display Micro-OLED con una frequenza di aggiornamento relativamente alta, permettendo un'immersione straordinaria ovunque. Penso che potrei semplicemente comprare un paio di normali XREAL.