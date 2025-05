Kingmakers L'accesso anticipato è previsto per l'8 ottobre

HQ

Kingmakers - il gioco in cui decidi la guerra medievale non solo con la tua mente tattica ma con armi moderne al tuo fianco - ha annunciato la sua data di uscita in accesso anticipato. Sfortunatamente, sta arrivando un po' più tardi di quanto i fan avessero sperato.

Inizialmente, c'è stato l'annuncio che il gioco sarebbe arrivato nel Q2 del 2025. Ora è stato spostato fuori da quella finestra all'8 ottobre, ma non è un ritardo così sostanziale. Abbiamo anche un nuovo trailer che ci ricorda sia l'azione unilaterale che gli elementi strategici del gioco.

La modalità cooperativa sarà anche nel menu quando Kingmakers arriverà entro la fine dell'anno, il che è una bella aggiunta per i giocatori che vogliono decimare i campi di battaglia con un amico.

Kingmakers arriva in accesso anticipato l'8 ottobre per PC.