Konami rivela un caso di "comportamento improprio" al recente torneo eFootball

Sembra che un recente torneo eFootball non sia andato affatto come previsto. Konami si è rivolta al canale ufficiale dei social media per il titolo sportivo per informare i suoi fan che si è verificato un incidente che ha coinvolto un partecipante che ha agito in modo "improprio", qualcosa che ora nota che vedrà l'adozione di provvedimenti in futuro se qualcosa di simile dovesse accadere di nuovo.

L'esatta natura dell'incidente non è stata elaborata, né è stata menzionata l'identità della persona coinvolta, né è stato fatto riferimento all'evento in cui è accaduto. Tuttavia, sappiamo che l'ultimo lotto di Club Finals ha avuto luogo all'inizio di questo mese, con gli eventi AC Milan e Inter Milan che si sono verificati il 14 e il 16 maggio.

Konami spiega: "Abbiamo scoperto che un partecipante ha tenuto un comportamento improprio. Richiediamo che tutte le persone che partecipano ai concorsi ospitati dalla nostra azienda giochino in modo equo. Non sarà tollerata alcuna forma di comportamento scorretto. Nel caso in cui tale cattiva condotta venga scoperta, verranno applicate misure rigorose".

Osserva inoltre che "continueremo a fare ogni sforzo per gestire le competizioni in modo che tutti i partecipanti possano partecipare in tutta tranquillità. Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione al riguardo".

Per quanto riguarda il futuro del eFootball competitivo, il World Finals si svolgerà a luglio, dove i migliori giocatori dei rispettivi club (tra cui Manchester United, Arsenal FC, Inter Milan, AC Milan, Bayern Munich e FC Barcelona ), si contenderanno trofei e premi in denaro.