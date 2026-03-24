Kylian Mbappé rassicura che è "al 100% guarito": "Sono state dette cose false"

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Kylian Mbappé si è unito ai suoi compagni di squadra nella nazionale francese, convocata da Didier Deschamps per un paio di amichevoli questa settimana che si terranno negli Stati Uniti (Brasile e Colombia il 26 e 29 marzo). Mbappé è stato scelto da Deschamps dopo aver giocato solo due partite come subentrato per il Real Madrid la scorsa settimana, tornando da un lungo timeout dovuto a un infortunio al ginocchio. Ma l'attaccante di 27 anni ha rassicurato che il suo ginocchio sta guarendo e che è al "100%" riguardo ai problemi al ginocchio...

"Il mio ginocchio sta bene. Sta migliorando. Sta procedendo abbastanza bene, e so che ci sono state molte speculazioni a riguardo e sono state dette alcune cose false. È la vita di un atleta di alto livello, e siamo abituati a sentire persone che dicono cose senza verificarle o avere alcuna base reale."

Mbappé ha cercato famosamente a Parigi un secondo parere per risolvere i suoi problemi al ginocchio, a causa di un colpo subito nel dicembre 2025, ma ora afferma di essersi completamente ripreso. "Ho avuto l'opportunità a Parigi di ottenere una buona diagnosi. E insieme siamo riusciti a ideare un piano per tornare alla mia forma migliore con il Real Madrid e anche per la Coppa del Mondo."

"Come mi sono preparato per i Mondiali? Giocando ogni partita con il mio club", dice Mbappé

E riguardo a potenziali conflitti con il Real Madrid per essere stato convocato a giocare con la Francia, Mbappé ha detto all'AS che non c'è dibattito: "Ho visto persone parlare della Coppa del Mondo. Ho giocato in due Mondiali. Ne ho vinto uno, e nell'altro sono arrivato in finale. Come mi sono preparato per i Mondiali? Giocando ogni partita con il mio club", e che per lui è "chiarissimo che voglio giocare ogni partita con il Real Madrid."