La Ciri che vediamo in The Witcher 4 è (quasi) lo stesso modello di The Witcher 3

Quando The Witcher 4 è stato rivelato per la prima volta ai The Game Awards, c'è stato un po' di agitazione da parte di alcuni giocatori per l'apparizione di Ciri. Poi, di recente l'abbiamo vista nella tech demo dell'Unreal Engine 5, in cui sembrava sicuramente simile al suo modello di The Witcher 3: Wild Hunt.

Secondo CD Projekt Red (via Kotaku), il modello per Ciri sia in The Witcher 4 che in The Witcher 3 è lo stesso, a parte un paio di piccole modifiche. Naturalmente, poiché The Witcher 3 non è stato realizzato con l'Unreal Engine 5, il modello di Ciri in The Witcher 4 è stato adattato per funzionare con la tecnologia più recente.

Inoltre, le sopracciglia di Ciri sono state leggermente sollevate e ha una zona degli occhi più rilassata. Ma a parte questi cambiamenti, sembra che la Ciri che vediamo nel nuovo gioco sia molto simile alla Ciri del 2015. Geralt ha dovuto affrontare alcuni cambiamenti nel suo aspetto da The Witcher a The Witcher 3, ma per lo più ha mantenuto i suoi tratti principali, quindi forse CDPR punta allo stesso nella nuova saga di Ciri.

The Witcher 4 è in fase di sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.