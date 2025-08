La closed beta di Marvel Tokon: Fighting Souls su PlayStation 5 si svolgerà dal 5 al 7 settembre

HQ

Continuando la nostra rassegna delle notizie dalla cerimonia di chiusura dell'Evo 2025 di ieri a Las Vegas, dove abbiamo visto nuovi pacchetti di contenuti per Street Fighter 6 o Tekken 8, oltre a un'anteprima dello sviluppo del prossimo Virtua Fighter Project, abbiamo anche ricevuto alcuni compiti durante l'evento di combattimento, come l'iscrizione a una beta chiusa appena annunciata di Marvel Tokon: Fighting Souls il mese prossimo.

La closed beta sarà esclusiva per i giocatori PS5 (puoi accedere al modulo di iscrizione qui) e si svolgerà dal 5 al 7 settembre. È allora che i giocatori di console saranno in grado di vedere se l'insolito picchiaduro 4v4 dell'attuale tendenza 3v3 è così promettente come sembra nei trailer.

E già che ci sei, puoi guardare l'annuncio di questa beta chiusa qui sotto.